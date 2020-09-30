Компания «Баромембранная технология» начала совместную работу с «Региональным центром компетенций».

Ещёодно предприятие Владимирской области включилось в нацпроект «Производительность труда и поддержка занятости». Компания «Баромембранная технология» начала совместную работу с «Региональным центром компетенций».Предприятие ООО «Баромембранная технология» заботится об экологии области и других российских городов уже более 30 лет. На рынке водоподготовки и очистки сточных вод компания предоставляет обширный список услуг от выбора технологии - проектирования - разработки конструкторской документации - производства, поставки и монтажа оборудования до его сервисного обслуживания. На производстве трудятся более 250 сотрудников. Устоявшимся принципам работы этого большого коллектива необходим новый профессиональный взгляд со стороны, - считает коммерческий директор "БМТ".Михаил Суворов, коммерческий директор ООО «БМТ»: «Постоянно в нашей области установки водоподготовки и очистки сточных вод требуют практически ежемесячного улучшения. Улучшения по качеству производимой продукции. Зачастую мы конкурируем с иностранными поставщиками, поэтому даже несколько лет простоя в плане развития, они могут дорого обойтись, поэтому мы стараемся участвовать во всех программах, которые предлагает нам в том числе и РЦК».Главная цель "Регионального центра компетенцией" - повысить производительность труда без дополнительных инвестиций за счет перестройки процессов внутри производства. Первые три месяца совместной работы - диагностика и анализ. Специалисты построят схему производства, т.н. карту потока, и диаграмму «Спагетти» - схему перемещения работников. Далее начнется организаторская работа и этап внедрения новшеств — ещё три месяца.Федор Жаров, руководитель проекта АНО «РЦК Владимирской области: «Как раз по итогу 6 месяцев и будет получен образец-поток и эталонный участок. Это то, чему люди сами научатся работать в течение этого полугодия и в будущем будут уже транслировать и тиражировать на другие участки».Для предприятий сотрудничество с РЦК - это бесплатный консалтинг, льготный займ, обучение сотрудников, поддержка экспортного акселератора, право на инвестиционный налоговый вычет и освещение в СМИ. Почему «Баромембранная технология» заинтересовалась программой, - рассказывает гендиректор предприятия.Александр Поворов, генеральный директор ООО «БМТ»: «Мы сможем, на что я очень надеюсь, повысить производительность труда где-то примерно на 30%. Это, очень надеемся, и наши новые клиенты, наши новые заказчики, это расширение производства. Это увеличение такого всем приятного показателя, как повышение фонда оплаты труда. Это, наверно, обучение наших специалистов».В проекте "Производительность труда и поддержка занятости" уже 26 предприятий Владимирской области. До 2024 года участниками станут ещё 50.Любовь Истратова, Семен Карпов«Вести-Владимир»