Информация об обстоятельствах ДТП и состоянии пострадавшего уточняются.

ДТП с пострадавшим пешеходом произошло накануне вечером на улице Нижняя Дуброва во Владимире. Маршрутный автобус 23-го маршрута сбил мужчину, пересекавшего проезжую часть. 22-летний молодой человек получил черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга и ушибы. От госпитализации он отказался. Сотрудники ГИБДД проводят проверку. Причины аварии устанавливаются.Напомним, что во Владимире сегодня простились с 30-летней Дарьей Марян, . Девушка работала продавцом в круглосуточном магазине. У нее остались две дочери.Фото страницы "ВКонтакте" "Инцидент Владимирской области"