Инициаторами проекта выступили дочь российского актера, режиссера и сценариста Ивана Охлобыстина - Анфиса и сын писателя и публициста Захара Прилепина - Глеб.

Новый туристический маршрут по следам Петра и Февронии будет проходить от Рязанской области до Мурома.Инициаторами проекта выступили дочь российского актера, режиссера и сценариста Ивана Охлобыстина - Анфиса и сын писателя и публициста Захара Прилепина - Глеб. Они уже организовали недельный поход - размечают путь для будущих туристов, собирают информацию о встречающихся культурных объектах и общаются с местными жителями. Рязанская область станет лишь частью большого маршрута. Старт был дан от памятника Петра и Февронии в селе Ласково - согласно легенде, это родина святой Февронии. Конечной точки, Мурома, предполагается достичь к началу октября. В перспективе планируется создать сайт, посвященный новому пешеходному турмаршруту.