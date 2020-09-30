В селе Фоминки прошел фестиваль "Фоминская околица".

В селе Фоминки прошел фестиваль "Фоминская околица". Какие древние песенно-обрядовые традиции Гороховецкого района дошли до наших дней? И как народный репертуар ансамбля "Селяночка" передается юному поколению? С коллективом встретилась Мария Городская.- Всем ли видно? Всем ли слышно? Выступает коллектив "Селяночка" . В репертуаре - песни Гороховецкого района. С характерным оканьем.На фестиваль "Фоминская околица" приехали коллективы из многих регионов страны - чтобы фольклор продолжал жить, к нему нужно проявлять большую любовь, чуткость и внимательность- заявляет председатель Правления ассоциации развития исторических поселений "Русская провинция" Сергей Рыбаков.Сергей Рыбаков, председатель Правления ассоциации развития исторических поселений "Русская провинция": "Наш фестиваль - это фестиваль такого глубинного, аутентичного фольклора, который, в частности, здесь существует, в селе Фоминки, издавна, очень много лет. И передается из поколение в поколение, что мы сегодня видели и слышали. Действительно, он живет в голосах детей, когда дети воспроизводят то, что когда-то пели их бабушки и прабабушки".Когда-то село Фоминки было знаменитым, благодаря ансамблю "Фоминские бабушки". Сегодня их фольклорную традицию продолжает "Селяночка". Самому юному участнику ансамбля - 5 лет. Коллектив часто бывает в особых музыкальных "экспедициях".Ольга Жильцова, руководитель образцового фольклорного ансамбля "Селяночка": "Мы ходим по бабушкам, по знакомым, вообще по деревням нашего Фоминского края. С пожилыми людьми мы общались, спрашивали, какие они песни знают, какие традиции знают. Все это мы записывали, затем это все издавалось. У нас есть двухтомник "Традиционные культуры Гороховецкого края", откуда мы и черпаем наши песенки".На пластинках советского времени можно услышать несколько народных песен села Фоминки. Коллектива "Фоминские бабушки" уже давно нет. Но их распевы до сих пор звучат в селе - в исполнении их детей. Для художественного руководителя "Селяночки", Ольги Жильцовой, важно передать эту традицию следующему поколению - в коллективе выступают ее муж и сын. Каждый год приходят новые ребята, начиная петь, буквально, с детского сада."Селяночка" сохраняет особые, песенно-обрядовые традиции. Например, "Купеческую свадьбу".Ольга Жильцова, руководитель образцового фольклорного ансамбля "Селяночка": "Он представляет встречу молодых, выкуп "красоты девичьей" - это веточка, наряженная разными ленточками, веточка именно еловая. Называется она "красота девичья". Молодой человек выкупает эту "красоту девичью", мы очень серьезно им говорим, что эту веточку нужно хранить, что ее не нужно выбрасывать, чтобы девица цвела, оставалась молодой, красивой и счастливой".Пока, из-за пандемии, коллектив участвует в фестивалях дистанционно - присылают видео своего выступления. Но участники надеются, что скоро их распевы можно будет услышать вживую и не только во Владимирской области.Мария Городская, Илья Хлудов."Вести-Владимир".