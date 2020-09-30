Выбор редакции - компас в море новостей!
Выбор редакции - компас в море новостей!
НЕПРАВИЛЬНЫЕ ПЧЕЛЫ Суд по делу о соседе-пасечнике в Муроме затягивается
ПОДДЕЛКИ КУПИЛ ОН-ЛАЙН Фальшивыми купюрами расплачивался за бензин водитель в Юрьеве-Польском
СГОРЕЛА – СО СТЫДА Жительницу Карабанова ждет суд за ложный донос об изнасиловании
НА ДОМАШНИЙ РЕЖИМ Ещё на 2 недели продлена самоизоляция владимирских пенсионеров
ИДЕЯ ДОЧЕРИ ОХЛОБЫСТИНА И СЫНА ПРИЛЕПИНА Через Муром пройдет маршрут по следам Петра и Февронии https://vladtv.ru/society/115478/