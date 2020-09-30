Автобус сбил пешехода. Авария произошла на Нижней Дуброве. По предварительной информации, 53-летний водитель, управляя автобусом 23 маршрута наехал на 22-летнего молодого человека, который

Автобус сбил пешехода. Авария произошла на Нижней Дуброве. По предварительной информации, 53-летний водитель, управляя автобусом 23 маршрута наехал на 22-летнего молодого человека, который переходил дорогу в темное время суток. Как утверждают очевидцы, пешеход шел по “зебре”, а вот в ГИБДД заявляют, что это пока не доказано. Сейчас проводится расследование. В результате столкновения пешеход остался жив,