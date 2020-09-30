Президент Белоруссии Александр Лукашенко всегда с уважением относился к канцлеру ФРГ Ангеле Меркель. Однако недавние события, вероятно, заставяет его поменять отношение к немецкой коллеге.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко всегда с уважением относился к канцлеру ФРГ Ангеле Меркель. Однако недавние события, вероятно, заставяет его поменять отношение к немецкой коллеге.В ходе недавнего выступления в бундестаге Ангела Меркель отказалась признать результаты выборов главы Белоруссии. Канцлер ФРГ назвала Александра Лукашенко нелегитимным президентом и выразила желание провести переговоры с оппозиционером Светланой Тихановской.Белорусский лидер пока никак не отреагировал на заявление Меркель. Журналист Василь Верас предположил, что Александр Лукашенко изменит риторику по отношению к ней. В августовском интервью Дмитрию Гордону президент сравнил канцлера с волчицей.Глава республики высоко оценил роль Меркель и назвал ее трудолюбивой, цепкой, въедливой. Такое впечатление о ней осталось у Лукашенко после переговоров в Минске в 2015 году. "От нее можно устать", – подчеркнул глава Белоруссии."И вот эта "трудолюбивая волчица" подложила Лукашенко такую свинью", – заявил эксперт.Теперь отношение президента к канцлеру изменится. Вполне возможно, что запишет ее в число "незрелых политиков", как поступил несколькими дня ранее с французским лидером Эмманюэлем Макроном.Напомним, что Франция оказалась первой европейской страной, которая публично призвала Александра Лукашенко покинуть свой пост. Лидер Белоруссии в свою очередь вспомнил о "желтых жилетах" – акциях протестов, которые не утихают во Франции с 2018 года.