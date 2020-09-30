В акции Энергосбыт Волга «Шагаем в онлайн!» приняли участие более 22 тыс. клиентов компании – жителей Владимирской области.
В акции Энергосбыт Волга «Шагаем в онлайн!» приняли участие более 22 тыс. клиентов компании – жителей Владимирской области. Из них более 5 тыс. впервые зарегистрировались в личном кабинете или установили мобильной приложение «Мой Энергосбыт Волга».
Напомним, целью акции было продвижение дистанционных сервисов обслуживания клиентов: личного кабинета и мобильного приложения «Мой Энергосбыт Волга».
«Энергосбыт Волга обслуживает более 424 тысяч лицевых счетов физических лиц во Владимирской области. В целях предупреждения распространения и обеспечения мер защиты от коронавирусной инфекции большое количество обращений поступает к нам по дистанционным каналам связи. Мы благодарим всех наших клиентов – активных пользователей онлайн-сервисов и поздравляем победителей розыгрыша призов», – рассказал генеральный директор Энергосбыт Волга Александр Москвитин.
Все клиенты, выполнившие условия акции, автоматически стали участниками розыгрыша призов: фитнес-браслетов и подарочных сертификатов сети гипермаркетов бытовой техники и электроники. Победители были определены с помощью программы-генератора случайных чисел отдельно в каждом территориальном отделении компании:
Приз
Номер лицевого счета клиента
Населенный пункт
Александровское территориальное отделение
Фитнес-браслет
8736053343
Юрьев-Польский р-н, с. Добрынское
8715614819
Киржачский р-н, г. Киржач
8712013549
Александровский р-н, дер. Шиклово
8716530004
Киржачский р-н, дер. Красный Огорок
8710960463
Александровский р-н, дер. Конищево
Подарочный сертификат
8716462808
Киржачский р-н, дер. Корытово
8716466103
Киржачский р-н, дер. Корытово
8712506047
Александровский р-н, с. Большое Каринское
8710261364
Александровский р-н, дер. Афанасьево
8712053046
Александровский р-н, г. Карабаново
Владимирское территориальное отделение
Фитнес-браслет
8720945838
Петушинский р-н, дер. Емельянцево
8722616318
Петушинский р-н, дер. Филимоново
8726459171
Собинский р-н, пгт. Ставрово
8724359299
Петушинский р-н, г. Костерево
8723405801
Петушинский р-н, пос. Нагорный
Подарочный сертификат
8725170280
Собинский р-н, пгт. Ставрово
8730078304
г. Владимир
8720532731
Петушинский р-н, дер. Близнецы
8724042690
Петушинский р-н, г. Костерево
8730565404
г. Владимир
Ковровское территориальное отделение
Фитнес-браслет
8749161987
Ковровский р-н, дер. Шевинская
8744617137
Гороховецкий р-н, дер. Великово
8727772963
Судогодский р-н, дер. Клины
8729155546
Судогодский р-н, пос. Вяткино
8747407300
Камешковский р-н, с. Второво
Подарочный сертификат
8745034126
Гороховецкий р-н, дер. Морозовка
8741461465
Вязниковский р-н, мкр. Нововязники
8740701579
Вязниковский р-н, дер. Пески
8745051329
Гороховецкий р-н, дер. Новишки
8728636354
Судогодский р-н, дер. Погребищи
Муромское территориальное отделение
Фитнес-браслет
8757141377
г. Муром
8752917724
г. Муром
8751162835
г. Муром
8752545121
г. Муром
8704051151
Меленковский р-н, дер. Адино
Подарочный сертификат
8752048028
г. Муром
8758207467
г. Муром
8701744780
Гусь-Хрустальный р-н, пос. Ильичево
8759051359
Муромский р-н, дер. Орлово
8705153245
Меленковский р-н, дер. Чабышево
Победителям акции будут направлены электронные письма с информацией о выигрыше и контактными данными о том, где и как можно получить призы.
Напомним, для регистрации в Личном кабинете или мобильном приложении «Мой Энергосбыт Волга» достаточно указать электронную почту или номер телефона, а также свой лицевой счёт. С помощью сервисов можно передавать показания прибора учёта, производить оплату онлайн и без комиссии, управлять несколькими лицевыми счетами, просматривать подробную историю по начислениям, показаниям, платежам и отслеживать статистику по ним.
Энергосбыт Волга поздравляет победителей акции «Шагаем в онлайн!»