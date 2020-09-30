В акции Энергосбыт Волга «Шагаем в онлайн!» приняли участие более 22 тыс. клиентов компании – жителей Владимирской области.

В акции Энергосбыт Волга «Шагаем в онлайн!» приняли участие более 22 тыс. клиентов компании – жителей Владимирской области. Из них более 5 тыс. впервые зарегистрировались в личном кабинете или установили мобильной приложение «Мой Энергосбыт Волга».Напомним, целью акции было продвижение дистанционных сервисов обслуживания клиентов: личного кабинета и мобильного приложения «Мой Энергосбыт Волга».«Энергосбыт Волга обслуживает более 424 тысяч лицевых счетов физических лиц во Владимирской области. В целях предупреждения распространения и обеспечения мер защиты от коронавирусной инфекции большое количество обращений поступает к нам по дистанционным каналам связи. Мы благодарим всех наших клиентов – активных пользователей онлайн-сервисов и поздравляем победителей розыгрыша призов», – рассказал генеральный директор Энергосбыт Волга Александр Москвитин.Все клиенты, выполнившие условия акции, автоматически стали участниками розыгрыша призов: фитнес-браслетов и подарочных сертификатов сети гипермаркетов бытовой техники и электроники. Победители были определены с помощью программы-генератора случайных чисел отдельно в каждом территориальном отделении компании:ПризНомер лицевого счета клиентаНаселенный пунктАлександровское территориальное отделениеФитнес-браслет8736053343Юрьев-Польский р-н, с. Добрынское8715614819Киржачский р-н, г. Киржач8712013549Александровский р-н, дер. Шиклово8716530004Киржачский р-н, дер. Красный Огорок8710960463Александровский р-н, дер. КонищевоПодарочный сертификат8716462808Киржачский р-н, дер. Корытово8716466103Киржачский р-н, дер. Корытово8712506047Александровский р-н, с. Большое Каринское8710261364Александровский р-н, дер. Афанасьево8712053046Александровский р-н, г. КарабановоВладимирское территориальное отделениеФитнес-браслет8720945838Петушинский р-н, дер. Емельянцево8722616318Петушинский р-н, дер. Филимоново8726459171Собинский р-н, пгт. Ставрово8724359299Петушинский р-н, г. Костерево8723405801Петушинский р-н, пос. НагорныйПодарочный сертификат8725170280Собинский р-н, пгт. Ставрово8730078304г. Владимир8720532731Петушинский р-н, дер. Близнецы8724042690Петушинский р-н, г. Костерево8730565404г. ВладимирКовровское территориальное отделениеФитнес-браслет8749161987Ковровский р-н, дер. Шевинская8744617137Гороховецкий р-н, дер. Великово8727772963Судогодский р-н, дер. Клины8729155546Судогодский р-н, пос. Вяткино8747407300Камешковский р-н, с. ВторовоПодарочный сертификат8745034126Гороховецкий р-н, дер. Морозовка8741461465Вязниковский р-н, мкр. Нововязники8740701579Вязниковский р-н, дер. Пески8745051329Гороховецкий р-н, дер. Новишки8728636354Судогодский р-н, дер. ПогребищиМуромское территориальное отделениеФитнес-браслет8757141377г. Муром8752917724г. Муром8751162835г. Муром8752545121г. Муром8704051151Меленковский р-н, дер. АдиноПодарочный сертификат8752048028г. Муром8758207467г. Муром8701744780Гусь-Хрустальный р-н, пос. Ильичево8759051359Муромский р-н, дер. Орлово8705153245Меленковский р-н, дер. ЧабышевоПобедителям акции будут направлены электронные письма с информацией о выигрыше и контактными данными о том, где и как можно получить призы.Напомним, для регистрации в Личном кабинете или мобильном приложении «Мой Энергосбыт Волга» достаточно указать электронную почту или номер телефона, а также свой лицевой счёт. С помощью сервисов можно передавать показания прибора учёта, производить оплату онлайн и без комиссии, управлять несколькими лицевыми счетами, просматривать подробную историю по начислениям, показаниям, платежам и отслеживать статистику по ним.Энергосбыт Волга поздравляет победителей акции «Шагаем в онлайн!»