На территории Владимирской области за прошедшие сутки 30 сентября 2020 года лабораторно подтверждено 43 случая заболевания новой коронавирусной инфекцией

На территории Владимирской области за прошедшие сутки 30 сентября 2020 года лабораторно подтверждено 43 случая заболевания новой коронавирусной инфекцией (9 сл. в Гусь-Хрустальном, 8 сл. в г. Владимире, 6 сл. в Муромском, 5 сл. в Вязниковском, 4 сл. в Гороховецком, 3 сл. в Суздальском, 2 сл. в Юрьев-Польском, 2 сл. в Селивановском, 2 сл. в Коврове, 1 сл. в Судогодском, 1 сл. в Радужном). Всего на территории Владимирской области зарегистрировано 7295 случаев заболевания (1302 сл. в г. Владимире, 1032 сл. в Гусь-Хрустальном, 712 сл. в Петушинском, 693 сл. о. Муром, 622 сл. в Ковровском, 554 сл. в Александровском, 396 сл. в Вязниковском, 322 сл. в Собинском, 324 сл. в Юрьев-Польском, 230 сл. в Кольчугинском, 209 сл. в Меленковском, 175 сл. в Судогодском, 149 сл. в Киржачском, 154 сл. в Суздальском, 140 сл. в Селивановском, 112 сл. в Гороховецком, 97 сл. в Камешковском, 72 сл. в г. Радужном).Все больные находятся под медицинским наблюдением. Определен круг контактных лиц. Они также находятся под медицинским наблюдением. Проводится их лабораторное обследование.