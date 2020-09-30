Во Владимирской области продолжается расследование уголовного дела о хранении и сбыте поддельных купюр.

Во Владимирской области продолжается расследование уголовного дела о хранении и сбыте поддельных купюр. Сообщили в пресс-службе регионального УМВД.По информации ведомства, в начале августа в дежурную часть полиции по Юрьев-Польскому району обратились представители АЗС. Они сообщили об обнаружении двух фальшивых купюр. По их словам, неизвестный покупал топливо, а расплачи-вался 5-тысячными купюрами. Как потом выяснилось, поддельными.По подозрению в причастности к совершению противоправных действий был задержан 27-летний уроженец соседнего региона. В автомобиле, на котором он передвигался, полицейские обнаружили пять купюр номиналом 5000 рублей с признаками подделки.Задержанный пояснил, что поддельные деньги приобрел через Интернет и сбывал на территории Владимирской и Московской областей.