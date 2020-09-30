Арсений Сипов провел четыре боя, уступив лишь в финале по решению судей сопернику из Дагестана.

Арсений Сипов из Гусь-Хрустального стал серебряным призёром Всероссийского соревнования по боксу на призы двукратного олимпийского чемпиона Бориса Лагутина.Заслуженный мастер спорта СССР и выдающийся боксер Борис Лагутин присутствовал на официальном открытии и закрытии соревнований. Арсений провел четыре боя, уступив лишь в финале по решению судей сопернику из Дагестана, став серебряным призером в весовой категории до 57-ми килограммов. Соревнование считается по-настоящему престижным - участие приняли более трехсот спортсменов из сорока регионов России.Константин Киреев