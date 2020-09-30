С 1 октября 2020 года офис «Судогодский» Энергосбыт Волга будет принимать клиентов по новому адресу

С 1 октября 2020 года офис «Судогодский» Энергосбыт Волга будет принимать клиентов по новому адресу: г. Судогда, ул. Карла Маркса, д. 108. Новый офис оборудован всем необходимым для качественного и быстрого обслуживания физических и юридических лиц.Обращаем внимание, что меняется и телефон клиентского офиса в городе Судогда: с 1 октября будет действовать единый многоканальный номер 8 (49235) 2-10-49. Старые номера телефонов будут работать в режиме переадресации звонков и в ближайшее время будут отключены.Режим работы нового офиса будет прежним: с понедельника по четверг с 8.00 до 17.00, в пятницу с 8.00 до 15.45, перерыв на обед с 12.00 до 12.45. Энергосбыт Волга напоминает клиентам о необходимости использования защитных средств при посещении компании.