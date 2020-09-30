Турецкие ученые из Мерсинского университета заявили, что коронавирус COVID-19 способен снизить уровень мужского полового гормона – тестостерона. Такой вывод они сделали на основе результатов ..

Турецкие ученые из Мерсинского университета заявили, что коронавирус COVID-19 способен снизить уровень мужского полового гормона – тестостерона. Такой вывод они сделали на основе результатов исследования на сотнях пациентов.В опыте специалистов приняли участие 232 зараженных. Они были поделены на три категории в зависимости от тяжести заболевания: попавшие в реанимацию, лечившиеся на дому и перенесших болезнь без симптомов. Более, чем у половины (51%) пациентов был выявлен дефицит тестостерона, при этом чем тяжелее была ситуация, тем сильнее падал уровень гормона. Большинство исследуемых также пожаловались на отсутствие полового влечения, сообщает