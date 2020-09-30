В регионе открылся Центр управления сетями.

В Костромской области ввели в эксплуатацию новое подразделение филиала «Россети Центр Костромаэнерго» – Центр управления сетями.Костромской Центр управления сетями – стратегический элемент энергосистемы региона. Это один из ключевых объектов госкорпорации «Россети», запущенный в действие в этом году. Его создание – результат реализации Концепции цифровой трансформации 2030 и Концепции развития системы оперативно-технологического и ситуационного управления в электросетевом комплексе ПАО «Россети». Организация работы нового цифрового энергообъекта заняла почти год. Но усилия того стоили. Возможности центра позволили вывести деятельность предприятия на качественно новый уровень.Под присмотром – вся областьСегодня здесь сосредоточено управление всеми распределительными сетями региона. Под пристальным вниманием диспетчеров Центра находятся примерно 24 тысячи километров линий электропередачи и 165 подстанций. Высококлассные специалисты в онлайн-режиме круглосуточно контролируют параметры энергосистемы, анализируют постоянно поступающие данные о качестве электроэнергии и напряжения у потребителей. Такой механизм позволяет мгновенно реагировать на любые внештатные ситуации и оперативно направлять ремонтные бригады для выяснения и устранения причин и последствий неполадок.По словам экспертов, благодаря вводу энергообъекта уже сейчас снизились операционные затраты и резко сократилось время на поиск и ликвидацию неис-правностей. Это вносит ощутимый вклад в достижение главной цели, стоящей пред энергетиками, – обеспечение бесперебойного электроснабжения потребителей Костромской области.Высокая оценкаВозможности ЦУС уже получили высокую оценку со стороны руководства области. В начале сентября новое цифровое под-разделение управления сетями посетил губернатор Сергей Ситников. После знакомства с возможностями современного оборудования глава региона отметил, что цифровые технологии серьёзно повышают уровень управляемости, улучшая тем самым основной показатель деятельности предприятия – надёжность электроснабжения всех потребителей. Сергей Ситников поручил ряду профильных департаментов совместно с «Костромаэнерго» изучить возможности использования платформы в управлении и организации работы социально значимых структур: скорой медицинской помощи, пожарных расчётов, служб системы МЧС, лесного хозяйства.Перспективы развития энергокомплексаВ последнее время копилка достижений костромских энергетиков заметно пополнилась. Существенные изменения произошли в направлении цифровизации региональной энергосистемы. Кроме центра управления сетями созданы Центр управления безопасностью и Городской диспетчерский пункт, контролирующий работу оборудования в Костроме и на территории Костромского района. Это абсолютно новый этап создания платформы управления, которая вмещает в себя все необходимые и перспективные разработки на ближайшие пять лет. В дальнейших планах регионального филиала «Россети Центр» – реконструкция и развитие районов электрических сетей. Подводя промежуточные итоги, заместитель генерального директора – директор филиала «Россети Центр Костромаэнерго» Дмитрий Прохоров отметил: «Мы в этом году заканчиваем проект «Цифровой РЭС», завершаем работы по распределённой автоматизации в части площадных объектов. Идём к финальному этапу и в проектировании цифровой подстанции. Дальше двигаемся по усовершенствованию радиосвязи в районах электрических сетей».Одновременно с ЦУС филиала «Костромаэнерго» были официально запущены два городских диспетчерских пункта в Арзамасе и Дзержинске – значимые объекты электросетевого комплекса Нижегородской области. На церемонии их открытия генеральный директор ПАО «Россети» Павел Ливинский отметил: «Внедрение новых технологий в такую чувствительную сферу, как управление электросетевым комплексом, позволяет повысить скорость реагирования на нештатные ситуации, уменьшить число аварий, нарастить надёжность работы энергообъектов. Эффект заметят прежде всего наши клиенты».