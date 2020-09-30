Он разместил их на своей странице в соцсетях

Ковровской городской прокуратурой по информации УФСБ России по Владимирской области проведена проверка, в ходе которой установлено, что местный житель в январе 2014 годаразместил в открытом доступе на принадлежащей ему Интернет странице в социальной сети «ВКонтакте» аудиозаписи музыкальных композиций, признанные судамиэкстремистскими материалами. Пользователями сети «Интернет» в свободном доступе осуществлялось их прослушивание.В ходе проверки доступ к данным экстремистским материалам неограниченного круга граждан был прекращен.Кроме того, в отношении обвиняемого было возбуждено дело об административном правонарушении за массовое распространение экстремистских материалов. По результатам его рассмотрения на виновное лицо наложен штраф.