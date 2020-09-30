Соответствующее решение было принято на собрании членов Ассоциации.

Генеральный директор сети клинических центров Askonamed, входящей в Askona Life Group, Максим Балясников избран сопредседателем Ассоциации управленцев сферы здравоохранения. Соответствующее решение было принято на собрании членов Ассоциации.«Я реалистично смотрю на то, что сейчас происходит в системе здравоохранения и в медицинской среде. В настоящее время в здравоохранении есть проблемы, требующие незамедлительного и стратегического решения. У здравоохранения как системы есть потребность в определении будущих проблем и задач и заблаговременном формировании механизмов их достижения. Именно в этом мне видится стратегическая цель и ключевая роль управленца здравоохранения. Для ее достижения необходимы единомышленники, лидеры с новым мышлением, а самое главное - стратегический диалог медицинского сообщества, бизнеса и государства, который нужно строить на основе имеющихся у каждой стороны компетенций.» - обратился Максим Балясников к участникам собрания.Председателем Ассоциации управленцев сферы здравоохранения является Муслим Муслимов, кандидат медицинских наук, врач-хирург, организатор здравоохранения.Максим Балясников будет решать оперативные задачи по формированию потенциала управленцев для содействия развитию здравоохранения и медицины, отвечать, в том числе, за консолидацию усилий медицинского сообщества, бизнеса и государства для решения стратегических задач, поставленных Национальным проектом «Здравоохранение», и достижения результатов, необходимых для развития всей медицинской отрасли России, развития механизмов ГЧП в здравоохранении и привлечения инвестиций.Максим Балясников родился 9 января 1975 года в г. Нижнем Новгороде. В 1998 году окончил Нижегородскую государственную медицинскую академию. Трудовую деятельность начал в системе государственного здравоохранения, занимал должности заместителя главного врача в амбулаторно - поликлинических учреждениях Нижнего Новгорода. В коммерческой медицине Максим Балясников работает с 2009 года занимал руководящие позиции в ведущих сетевых частных клиниках Нижнего Новгорода и Москвы. В 2016 году назначен генеральным директором сети клинических центров Askonamed.Максим Балясников системно развивает проекты, имеющие определяющее значение для российского здравоохранения и решает стратегические задачи по совершенствованию системы организации медицинской помощи населению, повышению ее доступности. В частности, по реализации принципиально новых подходов к управлению здравоохранением, основанных на эффективном управлении ресурсами и непрерывном повышении качества оказания медицинской помощи.Максим Балясников выступает новатором в реализации ключевых моделей и механизмов государственно-частного партнерства, направленных на формирование открытой конкурентной среды на основе единых требований к качеству и доступности медицинской помощи в рамках участия в программе государственных гарантий медицинских организаций разной формы собственности. Развитие внутреннего и международного медицинского туризма, внедрение цифровых технологий в медицине, инновационных методов лечения в рамках локальных моделей ЛПУ – эти инициативы Балясникова характеризуют его как лидера изменений в здравоохранении. Максим Балясников имеет заслуженный авторитет в деловом и врачебном сообществах, обладает активной жизненной позицией. Женат, воспитывает двух сыновей.