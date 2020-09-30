Срок перевода пенсионеров на карты национальной платёжной системы «Мир» решено продлить до конца текущего года.

Срок перевода пенсионеров на карты национальной платёжной системы «Мир» решено продлить до конца текущего года.«Часть пенсионеров по каким-то причинам такие карты не получила, поэтому мы приняли решение продлить срок до 31 декабря 2020 года», — сказала сообщила глава департамента национальной платежной системы Банка России Алла Бакина. в эфире телеканала «Россия 1».Ранее планировалось, что пенсии и государственные пособия можно будет получить только на карту «Мир» с 1 июля 2020 года, однако из-за пандемии коронавируса Банк России отсрочил данное решение до 1 октября.