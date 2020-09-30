Ущерб, причиненный собственнице, возмещен в полном объеме.

Следственным отделом ОМВД России по Петушинскому району завершено расследование уголовного дела в отношении 25-летнего жителя города Покров. Молодой человек обвиняется в совершении преступления, предусмотренного п. «а» ч. 3 ст. 158 УК РФ (кража,совершенная с незаконным проникновением в жилище, с причинением значительного ущерба гражданину).В июне текущего года в полицию обратилась жительница города Покрова, сообщившая о пропаже из её квартиры ноутбука, цифрового фотоаппарата, золотых и серебряных изделий, денег. Сумма причиненного ущерба составила почти 30 000 рублей.Прибывшие на место сотрудники полиции установил, что неизвестный попал в жилище, взломав дверную коробку.Незамедлительно были приняты меры к розыску подозреваемого, в том числе, проведена отработка лиц, ранее попадавших в поле зрения правоохранителей. В результате оперативно-розыскных мероприятий фигурант, ранее судимый за аналогичные преступления местный житель, был задержан на территории Петушинского района и дал признательные показания.Часть похищенного имущества злоумышленник успел продать.Ущерб, причиненный собственнице, в ходе следствия возмещен в полном объеме.В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.