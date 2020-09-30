Прокурор Юрьев-Польского района утвердил обвинительное заключение по его уголовному делу.

Прокурор Юрьев-Польского района утвердил обвинительное заключение по его уголовному делу.Экс-руководитель «Юрьев-Польского социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних» обвиняется в присвоении имущества с использованием служебного положения, сообщила пресс-служба облпрокуратуры.Установлено, что в ноябре 2019 года он изготовил фиктивный договор подряда на подготовку сметной документации ремонта фасада здания, лично подписал его от имени подрядчика и передал документы для оплаты в бухгалтерию на сумму более 93 тыс. рублей.А 25 декабря заключил от имени учреждения с аффилированной ему организацией фиктивный договор на приобретение двух персональных компьютеров стоимостью более 140 тыс. рублей. На деле были куплены более дешевые компьютеры на сумму 68 тыс. рублей.Уже через день обвиняемый заключил с аффилированной ему организацией фиктивный договор на приобретение гаража из сэндвич-панелей стоимостью 540 тыс. рублей без фактического исполнения контракта. И сам же подписал акты выполненных работ.Размер материального ущерба госучреждению составил около 800 тыс. рублей.Два эпизода уголовного дела возбуждены по материалам проверки прокуратуры района. Само дело по существу будет рассмотрено Юрьев-Польским районным судом.