Несколько хозяйств региона в этом году планируют убирать кукурузу не только на зеленые корма, но ина зерно.

Кто бы мог подумать, что во Владимирской области столько поклонников гордой "царицы полей"! Известно, что крупные животноводческие хозяйства выращивают кукурузу на корм скоту. Но теперь, когда климат во Владимирско облатси явно стал мягче, некоторые земледельцы пробуют растить ее и на зерно. Тем более, современные сорта кукурузы отличаются высокими качествами.59 гибридов кукурузы представили земледельцы на традиционном областном празднике День поля «Владимир-Агро 2020». Он проходил в Собинском районе на базе АО им. Лакина и был посвящён теме «Демонстрация гибридов кукурузы на зерно и зелёный корм. Технология возделывания». Свои достижения продемонстрировали не только владимирцы, но и представители других регионов. В празднике приняли участие ИПА «Отбор», НПО «Золотой початок», НПО «Кос-Маис», ССПК ККЗ «Кубань», «Россошьгибрид», Woodstock (Венгрия), KWS (Германия), Laboulet (Словакия), Pioneer (Франция) и Lima Grain (Франция).- В этом году в регионе посеяно 26 тысяч га кукурузы. Лидер по посевам – Юрьев-Польский район», – сообщил директор Департамента сельского хозяйства Константин Демидов.Почти все владимирские кукурузные поля заняты сортами отечественной селекции. И в этом году впервые ряд хозяйств планируют собрать кукурузу на зерно.- Это позволит в дальнейшем укрепить кормовую базу животноводства и придаст ускорение дальнейшему росту продуктивности сельскохозяйственных животных. Кроме того, наши аграрии смогут делиться положительным опытом с коллегами из других регионов, – сказал первый заместитель Губернатора Александр Ремига.