По поручению губернатора в регионе провели мониторинг торговых сетей.

Торговые точки Владимирской области проверили насчет соблюдения эпидемиологических норм. Мониторинг провели сотрудники Роспотребнадзора и департамента предпринимательства по поручению Губернатора Владимира Сипягина. Они проверили 24 объекта местные магазины и торговые центры федеральных компаний. Ряд продавцов были без масок, и все же большинство нарушителей были среди покупателей. Участники мониторинга разъясняли и тем, и другим, почему так необходимо пользоваться средствами защиты. Но этим дело не кончилось. Информация по итогам проверок направлена в Управление Роспотребнадзора по Владимирской области и УМВД России по г. Владимиру для принятия мер реагирования. Объекты торговли, в которых обнаружены нарушения, включены в график повторного мониторинга, как сообщил первый заместитель Губернатора Александр Ремига.