Женщина сообщила, что неизвестная, находясь в её квартире, расположенной в одном из домов на Пятницком шоссе, вырвала из рук пакет с денежными средствами в размере 195 тысяч рублей...

Оперуполномоченные ОУР Отдела МВД России по району Митино г. Москвы совместно с коллегами из УУР ГУ МВД России по г. Москве задержали подозреваемую в грабеже.В полицию через службу «02» поступило сообщение от 61-летней пенсионерки. Женщина сообщила, что неизвестная, находясь в её квартире, расположенной в одном из домов на Пятницком шоссе, вырвала из рук пакет с денежными средствами в размере 195 тысяч рублей, после чего незамедлительно скрылась с места преступления.В результате оперативно-розыскных мероприятий полицейские задержали подозреваемую в Московской области. Ей оказалась 52-летняя ранее судимая за аналогичные преступления женщина.Установлено, что подозреваемая встретила заявительницу у подъезда дома, расположенного на Пятницком шоссе. Представившись сотрудником социальной службы, злоумышленница рассказала, что женщине полагается денежная компенсация в размере 3 тысяч рублей, но при себе у нее только крупная купюра, которую необходимо разменять. Для этого задержанная поднялась в квартиру к пострадавшей и, когда та держала в руках деньги, укусила её и похитила пакет с денежными средствами.По данному факту следствием Отдела МВД России по району Митино г. Москвы возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 161 УК РФ «Грабеж». В отношении подозреваемой избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.В настоящее время сотрудниками полиции проводится ряд мероприятий, направленных на установление причастности задержанной к аналогичным противоправным деяниям.Сотрудники УВД по СЗАО обращаются ко всем гражданам, если вы пострадали от противоправных действий задержанной, незамедлительно сообщите об этом в дежурную часть УВД по СЗАО по телефону (499) 194-11-25 или в службу «102» (c мобильных телефонов – 112).Пресс-служба УВД по СЗАО(499) 192-59-56