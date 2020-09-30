Первый канал – основа российского федерального телевидения, которое за современные ток-шоу резко раскритиковал эксперт комиссии по СМИ Общественной палаты России Вадим Манукян. Он предложил вынести проблему на самый высокий уровень.

Первый канал – основа российского федерального телевидения, которое за современные ток-шоу резко раскритиковал эксперт комиссии по СМИ Общественной палаты России Вадим Манукян. Он предложил вынести проблему на самый высокий уровень.Но про Первый канал надо будет самимнаписать, мол, и им наверняка такое грозит, так как это основа нашегофедерального ТВ. Эксперт отметил, что свою борьбу за качество развлекательноготелевещания на федеральных каналах он начал в 2017 году. Тогда четвертьмиллиона россиян поддержали его запрос на перемены в сетке подобного вещания.По его словам, помог резонанс. Однако, помнению Манукяна, проблема в том, что надолго запала на перемены каналам нехватило. "С прошлого года Мария Шукшина тоже начала свою медийную борьбусо всеми искажениями, которые проецируют на огромную страну эти бесконечные шоупо копанию в грязном белье знаменитых людей. Были и другие известные личности,которые пытались достучаться до власть предержащих, но их опять не услышали.Многих наших любимых артистов, которые уже ушли в мир иной, разомобесценили", – сетует эксперт.Собеседник "Дни.ру" добавил, чтодаже ему, несмотря на то, что он избегает участия в подобных шоу, пришлось идтина одно из них и защищать память о своей умершей подруге. Манукян полностьюподдерживает актрису Марию Шукшину в ее борьбе за нравственность и закачество контента на федеральных каналах – в том числе и на Первом канале."Давно пора эту проблему выводитьглобально на всю страну. И, конечно, пора уже президенту России в этовмешаться. Не должны всего несколько людей на всю страну говорить о том,"что такое хорошо и что такое плохо", – пригрозил Манукян.Эксперт уверен, что федеральное ТВнуждается в глобальном переформатировании. Ведь, в частности, -это визитная карточка страны. Вместо того, чтобы показывать скандалы, Манукянсчитает нужным демонстрировать людей, которыми гордятся россияне и не поливатьих грязью."И хватит уже показывать всякихфриков, которые незаслуженно стали героями нашего времени благодаря все тому жефедеральному ТВ", – заключил эксперт.