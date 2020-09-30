За сутки 43 новых случаев заболевания, то самая высокая цифра за четыре месяца.

За сутки во Владимирской области официально подтвердили 43 новых случаев заболевания новым коронавирусом, то самая высокая цифра за четыре месяца. И на этот раз лидирует Гусь-Хрустальный - девять случаев, такого тоже давно не было. Восемь случаев подтвержено во Владимире, шесть - в Муроме.Всего с момента начала пандемии 5912 пациентов с подтвержденным Covid-19 в регионе выздоровели, в том числе за 29 сентября – 19 человек.За этот период во Владимирской области отмечено 216 летальных случаев. Напоним, что статистика по умершим формируется только после проведения всех необходимых исследований.