Господдержка составляет 50 процентов, такую же сумму собрали местные жители и юридические лица на развитие инфраструктуры и благоустройство.

22 муниципальных образования региона получили 5 млн 646,914 тыс. рублей из областного бюджета по программе самообложения селян. Деньги пойдут на развитие инфраструктуры и благоустройство. Напомним, что господдержка составляет 50 процентов, еще столько же собрали местные жители и юридические лица.В том числе, дотации получило Андреевское сельское поселение Александровского района на мощение дорожек для пешеходов и проезжей части в деревнях Сорокино, Володино, Малое Маринкино, Зубарево, Козлаково и Бунаково, на уличное освещение в деревнях Межаково, Елькино и Поречье, сёлах Годуново и Новосёлка, на благоустройство пруда в деревне СоколовоБюджетные средства помогут Сарыевскому сельскому поселению Вязниковского района приобрести детскую площадку на станции Сарыево. В Денисовском сельском поселении Гороховецкого района замостят проезжую часть в деревнях Сафонеево, Петрунино, Мураково, Веретеньково и посёлке Чулково, благоустроят места захоронения в деревне Погост Вознесенье.Другие поселения также используют свои дотации, чтобы сделать дороги, на озеленение, очистку водоемов, установку детских площадок, благоустройство и установку мемориалов, модернизацию уличного освещения, организацию газоснабжения жилых домов и тому подобные работы, повышающие качество жизни населения.