В США скончался знаменитый музыкант и певец Мак Дэвис. Именно он написал несколько хитов для легендарного короля рок-н-ролла – Элвиса Пресли. Дэвис умер в окружении родных и близких. С ним ..

В США скончался знаменитый музыкант и певец Мак Дэвис. Именно он написал несколько хитов для легендарного "короля рок-н-ролла" – Элвиса Пресли.Дэвис умер в окружении родных и близких. С ним до последнего оставались супруга и трое сыновей. Причина смерти артиста пока остается неизвестной, сообщает телеканал "".Дэвис написал для Элвиса знаменитые "A Little Less Conversation", "Memories" и "In the Ghetto". Сам музыкант работал в жанре кантри и тоже добился славы: в начале 1970-х его песня "Baby, don't get hooked on me" занимала вершины американских хит-парадов.