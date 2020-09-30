В ходе урока сотрудники Правового управления ГУ МВД России по г. Москве обсудили с учащимися такие понятия как нация, национальность, национализм, патриотизм, толерантность...

28 сентября в кадетском классе ГБОУ школы №1384 имени А.А. Леманского дистанционно прошел урок правового просвещения на тему «Профилактика по противодействию вовлечения несовершеннолетних в экстремистскую деятельность».В ходе урока сотрудники Правового управления ГУ МВД России по г. Москве обсудили с учащимися такие понятия как нация, национальность, национализм, патриотизм, толерантность.На все интересующие молодых людей вопросы сотрудники полиции дали исчерпывающие ответы, что помогло им лучше разобраться в теме межнациональных отношений. Благодаря онлайн-уроку участники поняли, что все мы имеем разную национальность, исповедуем разную религию, и то, как будут складываться отношения между жителями нашего государства, зависит от нас самих.Правовое управление ГУ МВД России по г. Москве