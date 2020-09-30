Согласно проведенному исследованию части изъятого данное вещество является наркотическим средством – героином...

Сотрудники полиции ОБ ДПС ГИБДД ГУ МВД России по г. Москве задержали женщину по подозрению в незаконном обороте наркотиков.Во время несения службы инспекторами ОБ ДПС ГИБДД на улице шоссе Энтузиастов был остановлен автомобиль марки «Ниссан». В автомобиле в качестве пассажира находилась 36-летняя приезжая. При общении и проверке документов женщина заметно нервничала. Полицейскими было принято решение провести личный досмотр гражданки, в результате которого у подозреваемой был обнаружен сверток с веществом неизвестного происхождения, массой более 49 граммов.Согласно проведенному исследованию части изъятого данное вещество является наркотическим средством – героином.Установлено, что наркотик предназначался для дальнейшего сбыта.По данному факту следствием ОМВД России по району Соколиная гора г. Москвы в отношении подозреваемой возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренных статьями 30 УК РФ «Приготовление к преступлению, покушение на преступление», 228.1 УК РФ «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные сбыт или пересылка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества». В отношении подозреваемой избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.Пресс-служба УВД по ВАО(495) 965-29-73