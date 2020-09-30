Активисты ОНФ во Владимирской области провели мониторинг строительства фельдшерско-акушерских пунктов в регионе.

Активисты ОНФ во Владимирской области провели мониторинг строительства фельдшерско-акушерских пунктов в регионе. В ходе проверок были зафиксированы недочеты в строительных работах, а также отставание от графика.В этом году по региональному проекту «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи» в рамках нацпроекта «Здравоохранение» во Владимирской области должны быть построены 38. В настоящий момент разработка проектно-сметной документации завершена для 30 объектов. Остальные восемь проходят государственную экспертизу.«В течение трех недель мы проводили мониторинг всех объектов… По нашим данным активное строительство ведется только на шести объектах. На других идут подготовительные работы. Строительство нескольких фельдшерско-акушерских пунктов, честно говоря, вызывает у нас беспокойство», - рассказала координатор проекта ОНФ «Село. Территория развития» во Владимирской области Татьяна Гусарова.Общественники обратили внимание на то, что строительство идет с отставанием. Резонансным оказалось дело по возведению , который разместили на землях национального парка «Мещера». Районная больница, отвечающая за данную территорию, заключила договор на строительство, но должного разрешения не получила. Из-за отсутствия документации ввод в эксплуатацию ФАПа оказался невозможен. .Фото Региональный штаб ОНФ во Владимирской области