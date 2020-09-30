Вдоль жилых домов строятся транспортно-пешеходные дорожки, устанавливаются шумозащитные экраны и освещение.

Работы по строительству транспортной развязки на трассе М-7 «Волга» в Вязниках ведутся по графику. Сообщили в пресс-службе управления дорогой.Новаяразвязкапозволит развести в разные уровни потоки транзитного и городского транспорта. В результате реализации проекта пропускная способность участка увеличится, движение по трассе пойдет без остановок и будет безопасным.На объекте уже возведен 76-метровый путепровод для местной дороги г.Вязники-ст.Вязники. Дорожники завершают укладку асфальтобетонного покрытия на подъездах к нему. Параллельно выполняется монтаж электроосвещения, барьерного и перильного ограждения.Съезд с правой стороны путепровода полностью готов. Работы по обустройству левого съезда начнутся после завершения реконструкции основного хода трассы, которая пройдет под путепроводом. К настоящему моменту здесь в полном объеме выполнена выемка грунта. До конца октября специалисты завершат устройство дорожной одежды и системы водоотведения.На прилегающей к развязке территории продолжается обустройство. Вдоль жилых домов строятся транспортно-пешеходные дорожки, устанавливаются шумозащитные экраны и освещение.