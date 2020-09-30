В 2018 году они вошли в проект «Комплексное развитие территории и инфраструктуры малых исторических поселений».

В 2018 году они вошли в проект «Комплексное развитие территории и инфраструктуры малых исторических поселений».На масштабные ремонтно-реставрационные работы эти города получат более 3,5 миллиардов рублей.- Мы определили все объекты, которые попадут под реконструкцию в рамках этого проекта, они прошли согласование и соответствуют техническому регламенту, утверждённому Министерством культуры, – сообщил первый вице-губернатор Александр Ремига. - Со стороны Фонда инвестиционных строительных проектов, начал конкурсные процедуры по выбору проектных организаций.В рамках программы будут профинансированы инфраструктурные проекты муниципальных образований, направленные на повышение туристической привлекательности исторических поселений.Всего по стране в этом проекте победителями стали 9 городов.