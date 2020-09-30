Представители Независимого топливного союза сообщили, что до конца 2020 года в России может прекратить работу треть всех автозаправочных станций. Всему виной новый ГОСТ, который будет ..

Представители Независимого топливного союза сообщили, что до конца 2020 года в России может прекратить работу треть всех автозаправочных станций. Всему виной новый ГОСТ, который будет действовать с 1 октября.Обновленный государственный стандарт предписывает заправкам установить для колонок программы, которые будут следить за тем, чтобы топливо поступило в автомобиль в полном объеме. В организации отмечают, что далеко не все АЗС смогут позволить себе такое программное обеспечение, а на установку новых колонок уйдет около полугода, сообщает "".