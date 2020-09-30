Центры образования появились при школах в Ковардицах, Чаадаево и Панфилово.

Муромском районе по нацпроекту «Образование»открыли сразу три «Точки роста». Центры образования появились при школах в Ковардицах, Чаадаево и Панфилово. В этом году, помимо федеральных денег, в развитие Точек роста были привлечены и спонсорские средства. Партером выступила компания «Рустехнологии Муром».Во Владимирской области на 42 «Точки роста» стало больше. Три из них - открылись в Муромском районе. Почетным гостем Ковардицкой школы стал президент компании "Рустехнологии Муром", Ма Дэмин.В «Точках роста» каждый ребенок может получить качественное образование и развить свой талант. В компании «Рустехнологии Муром» понимают: будущее - за этими детьми. И также помогают в создании нового образовательного пространства. На спонсорские средства приобрели многофункциональную мебель для сельских школ.Летающие по школе квадрокоптеры и бесшумно работающие 3- принтеры. Чаадаевская школа тоже вступила в новую стадию развития. Ма Дэмин поблагодарил представителей администрации района за возможность принять участие в проекте.Ма Дэмин, Президент ООО «Объединенная компания «Рустехнологии Муром»: “Каждый человек может быть бедным, гласит народная китайская мудрость - но только не дети! Экономить можно на чём угодно, но только не на образовании. Поэтому я хочу больше вкладывать.. Спасибо всем».Шлемы виртуальной реальности транслируют изображение на отдельных дисплеях и позволяют полностью погрузиться в цифровое пространство.Светлана Комкова, учитель информатики МБОУ «Чаадаевская СОШ»: “Благодаря виртуальной реальности мы можем оказаться в виртуальном пространстве и разработать приложения, разработать какие-то игры для того, чтобы окунуться в 3-пространство».Платон Шамров, ученик 11 класса МБОУ " Чаадаевская СОШ": «Лично для меня интересно 3-моделирование и виар-шлем. Почему, потому что познание чего-то нового и изучение новых технологий – это всегда интересно”.Результаты не заставят себя ждать. Первая Точка роста открылась всего год назад в Молотицкой школе. Баллы ЕГЭ по информатике превзошли ожидания выпускников, учителей и их родителей.Николай Муравьёв, глава администрации Муромского района: «Я думаю, что вы будете создавать такие визуализированные проекты, будете представлять свою школу на различных конкурсах. Поэтому в добрый путь и всего вам самого хорошего».Расти вслед за своими учениками будут и педагоги. На пути к знаниям не поставишь точку, говорят они.Юлия Болдина при содействии телекомпании "Муромский меридиан".