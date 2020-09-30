В рамках нацпроекта «Здравоохранение» на ремонт и оснащение поликлиники выделено более 27 млн. рублей.

Сегодня в Киржаче после капитального ремонта состоится открытие городской поликлиники № 2. Она обслуживает около 10 тысяч жителей города.В рамках нацпроекта «Здравоохранение» на ремонт и оснащение поликлиники выделено более 27 млн. рублей. После капитального ремонта поликлиника полностью преобразилась. В ней проведена перепланировка помещений, разделены детское и взрослое отделения, заменены все инженерные коммуникации, отремонтированы кабинеты врачей, фасад, санитарные комнаты, обустроена крытая колясочная, возведён пандус для маломобильных пациентов. В поликлинике организовали комфортные места ожидания и открытую регистратуру с современными интерьерами и элементами бережливого производства, установили новую медицинскую мебель.