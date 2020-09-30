Владимиро-Суздальский музей-заповедник вновь готов удивлять туристов.

Владимиро-Суздальский музей-заповедник вновь готов удивлять туристов. И на этот раз не только интересными выставками. В музее завершены ремонтные работы во входной части.Теперь каждый уголок музея - это история. Даже если это туалетная комната. "Пять минут красоты" - уникальная экспозиция конца 19-го и начала 20-го веков. Здесь вот такие старинные мыльницы, пудреницы, шкатулки, флаконы для духов. Стены украшены рекламными плакатами Входная часть тоже изменилась - перенесена и расширена гардеробная часть, обновлен сувенирный магазин, а пол выложен такой же плиткой, как в 19 веке. Осталась только одна проблема - парковка.Светлана Мельникова, гендиректор Владимиро-Суздальского музея-заповедника: "Логика подсказывает, что она должна быть в начале города, со стороны Москвы, чтобы тем самым люди, осмотрев достопримечательности, пешком шли по центру города. И двигаясь в этом направлении, они же и в кафе зайдут, и сувениры купят. Это очень правильная история. Для пожилых людей или людей с ограниченными возможностями, можно по телефону вызвать автобус, чтобы он в определенное место мог подъехать и их забрать".В ходе ремонтных работ старались сохранить аутентичность самих Палат. Каждая деталь интерьера выбиралась тщательно. Так, в музей вернулись вот эти часы 19 века. Только их бой посетители не услышат, так как они - за стеклом.Любовь Котёлкина, директор МЦ "Палаты" с 1991 - 2018 гг.: "Понимаете, настолько деликатно сделано, и современно, и в то же время оставлено всё как есть. Идея та, которая была ещё в начале. Тоже самое и трактир сейчас. Его поменяли местами, но я уверена, что сделан он будет так же достойно".В экспозиции "Путешествие в каменный век" - увеличилось игровое пространство. Вместе с экскурсоводом можно научиться добывать огонь, сделать заготовку для каменного ножа или попробовать себя в роли охотника, совершить магический ритуал - нарисовать фигуру мамонта. Но самое интересное - это поиск артефактов.Ольга Сорокина, заведующая центром музейной педагогики государственного Владимиро-Суздальского музея-заповедника: "Итак, мы с помощью кисточки, очень аккуратно, потому что каждые движения разрушают культурный слой. Я уже вижу, что в нашей археологической песочнице мне посчастливилось найти каменный нож".Уже скоро в музее вновь появится и "Коридор времени". По нему можно будет прогуляться по центральной улице Владимира 19 века и узнать все тайны нашего города.Юлия Шувалова, Александр Голубев"Вести Владимир"