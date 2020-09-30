Из незаконного оборота оперативниками изъяты наркотические средства синтетического происхождения.

В августе текущего года в дежурную часть Отделения МВД России по Гороховецкому району обратились граждане, сообщившие что увидели на улице мужчину, который подозрительно себя вел. По указанному адресу прибыли сотрудники полиции.В ходе личного досмотра у мужчины был изъят полимерный пакет с сыпучим веществом белого цвета. Проведенной впоследствии экспертизой подтверждено, что внутри находилось наркотическое средство синтетического происхождения, массой 1,15 грамма, которое фигурант планировал использовать лично.По данному факту следователями Отделения МВД России по Гороховецкому району возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 228 УК РФ.Оперативники во взаимодействии со следователями устанавливают каналы приобретения запрещенных веществ.По обвинению в совершении аналогичного преступления перед судом в ближайшее время предстанет 26-летний житель Суздальского района.Фигурант был задержан оперативниками в результате оперативно-розыскных мероприятий. В кармане его куртки полицейские обнаружили 0,35 грамма наркотического средства.Установлено, что молодой человек приобрел запрещенные вещества через Интернет для личного потребления.В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу. Санкцией инкриминируемой обвиняемому статьи предусмотрено максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до трех лет.УМВД России по Владимирской области напоминает: любой гражданин может сообщить об известных ему фактах незаконного оборота наркотиков:по «телефону доверия» Управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Владимирской области – (4922) 52-72-13 (бесплатно, круглосуточный)по телефону дежурной части УМВД России по Владимирской области – (4922) 45-18-81по телефонам дежурных частей территориальных отделов УМВД России по Владимирской области.