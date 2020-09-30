Житель столицы за денежное вознаграждение незаконно осуществил фиктивную постановку на миграционный учет иностранных граждан в своей квартире...

Участковые уполномоченные полиции МО МВД России «Троицкий» г. Москвы выявили факт фиктивной постановки иностранных граждан на миграционный учет.В ходе отработки полученной информации сотрудники полиции установили, что 40-летний местный житель за денежное вознаграждение незаконно осуществил фиктивную постановку на миграционный учет иностранных граждан в своей квартире, расположенной в микрорайоне В г. Троицка, заведомо зная, что проживать они там не будут.По данному факту отделением дознания МО МВД России «Троицкий» г. Москвы возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 322.3 УК РФ «Фиктивная постановка на учет иностранного гражданина или лица без гражданства по месту пребывания в Российской Федерации». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.Пресс-служба УВД по ТиНАО(926) 941-46-57