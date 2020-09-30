Птицы прилетели на Клязьму за кормом.

В Вязниках замечены серые цапли. Птицы прилетели на Клязьму за кормом.Серые цапли - редкость для средней полосы. В нашем регионе есть всего пять колоний. Цапля - птица крупная, один размах крыла достигает двух метров. При полете птицы выгибают шею в форме цифры "два". Местные жители смогли снять семью цапель: самку, самца и их выводок. Через необычные виражи в полёте цапли общаются, объясняет Руслан Жуков, биолог. И просит охотников с вниманием отнестись к уникальным птицам.- Переводя на человеческий язык, они друг с другом заигрывают. Это говорит об их сложной мозговой деятельности. Они просто летают, играют и наслаждаются жизнью.