Владимирским учителям добавят за классное руководство. В мэрии сообщают, что в течение этой недели классные руководители получат первую выплату из федерального бюджета в размере 5 тысяч

Владимирским учителям добавят за классное руководство. В мэрии сообщают, что в течение этой недели классные руководители получат первую выплату из федерального бюджета в размере 5 тысяч рублей. Эта мера финансовой поддержки появилась после обращение Президента к Федеральному Собранию. 15 января Владимир Путин в своем выступлении отметил, что именно на классных руководителях лежит особая ответственность за