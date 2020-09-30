Захар Усенко исполнил в роль Джека в полнометражном художественном фильме "Повелитель мух" по роману Уильяма Голдинга.

Владимирский финалист шоу "Голос. Дети" сыграл в большом киноЗахар Усенко исполнил в роль Джека в полнометражном художественном фильме "Повелитель мух" по роману Уильяма Голдинга.По сюжету этого классического произведения группа подростков после авиакатастрофы оказывается на необитаемом острове. Пытаясь выжить, подростки преодолевают различные трудности, в результате чего назревает внутренний конфликт, разрешение которого сопряжено с ещё большими опасностями и прямой угрозой для жизни. Поддаться первобытным инстинктам или попытаться остаться человеком в этой непростой ситуации? Эту дилемму каждый решает для себя самостоятельно...Съемки проходили во Всероссийский детском центре «Орлёнок» в рамках 15-го кинофорума "Бумеранг". Автор сценария фильма - Сергей Цымбаленко, известный журналист, Президент Творческого Объединения "Юнпресс", режиссёр - Илья Белостоцкий , член Гильдии кинорежиссёров России, режиссёр-постановщик киножурнала «Ералаш», т/c «След», директор кинокомпании НП «КОТ».Об этом написал на своей страничке в соцсети отец юного таланта Александр Усенко. Напомним, что , полуфиналист Детской «Новой Волны 2018».Фото - Тимур Бикмаев.