Во Владимире сегодня прощаются с тридцатилетней Дарьей Марян

Во Владимире сегодня прощаются с 30-летней Дарьей Марян, сбитой в минувшие выходные на Большой Московской. Девушка работала продавцом в круглосуточном магазине. У нее остались две дочери.Напомним, в ночь на воскресенье: 19-летний водитель "Лады Ларгус" не остановился перед пешеходным переходом. Скорость была такова, что девушка погибла на месте. Водитель, сообщают в пресс-службе областного управления МВД, находится под подпиской о невыезде. Возбуждено