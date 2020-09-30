Собинская школа стала первой участницей Марафона открытий центров образования цифрового и гуманитарного профилей.

Вчера, 29 сентября, в собинской школе №2 г. прошел телемост с губернаторами, педагогами и учащимися 8 регионов страны. Его провел Министр просвещения РФ Сергей Кравцов. В мероприятии принял участие Губернатор Владимир Сипягин. Телемост состоялся в рамках Марафона открытий центров образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» Минпросвещения России. Владимирской области доверено представлять Центральный федеральный округ.С 2019 года в России открыли 5000 таких центров, только в сентябре заработал 2951 такой центр в рамках нацпроекта «Образование». Во Владимирской области организовано 42 «Точки роста». В них школьники на самом современном оборудовании изучают предметы «Технология», «Информатика», «Основы безопасности жизнедеятельности», а также занимаются в различных кружках. В рамках марафона педагоги ведут короткие онлайн-уроки по этим предметам.