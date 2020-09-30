К утру 30 сентября Савелий Роговцев так и не найден. Мальчика ищут уже вторые сутки.

В районе поселка Горицы Камешковского района до сих пор . Утром 28 сентября 7-летний Савелий Роговцев ушёл в школу -этой осенью мальчик пошел в первый класс. Известно, что из школы он возвращался на автобусе вместе со своим другом и за компанию проехал на одну остановку дальше своего дома. После того, как Савелий вышел из автобуса, его никто не видел.Поиски пропавшего мальчика ведутся уже вторые сутки. Силами МЧС, поискового отряда «Лиза Алерт» и добровольцев обследованы окрестности села, близлежащие водоёмы, задействованы квадрокоптеры. К сожалению, на данный момент мальчика не нашли.