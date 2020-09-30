Выходить из дома снова не рекомендуют. Владимирским пенсионерам продлили режим самоизоляции. Теперь он действует до 18 октября. Соблюдать ограничительные меры должны граждане страше 65 лет.

Выходить из дома снова не рекомендуют. Владимирским пенсионерам продлили режим самоизоляции. Теперь он действует до 18 октября. Соблюдать ограничительные меры должны граждане страше 65 лет. Покидать свой дом пожилым людям можно для посещения магазина, выгула домашних животных не дальше 100 метров от дома и обращения за медицинской помощью.