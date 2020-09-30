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<a href="https://33live.ru/novosti/30-09-2020-voditelej-vladimirskoj-oblasti-prosyat-pomoch-v-poiskax-propavshego-malchika.html" target="_blank">Водителей Владимирской области просят помочь в поисках пропавшего мальчика</a> - Возможно,у кого-то на видеорегистраторе зафиксированы события, которые могут прояснить случившееся.