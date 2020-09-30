Возможно,у кого-то на видеорегистраторе зафиксированы события, которые могут прояснить случившееся.
Поисковый отряд просит водителей, которые могли в этот день проезжать мимо, передать свои записи с видеорегистраторов. Напоним, что уже более 200 человек ищет Савелия Роговцева семи лет, пропавшего в пос. Горки, Камешковского района.
Автомобилисты, которые могли проезжать в период 28.09 с 13:00 до 15:00 по дороге Камешково-Волковойно-Горки-Мишнево-Кижаны, могут помочь в этих поисках.
Передаем просьбу поисковиков о передаче записи с видеорегистратора. Передать видео можно на электронную почту [email protected]
или звоните на номер горячей линии (звонок бесплатный) 88007005452