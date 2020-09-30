Пандемия коронавируса в России продолжает набирать обороты. За прошедшие сутки опасную болезнь диагностировали у 8 481 человек.

Пандемия коронавируса в России продолжает набирать обороты. За прошедшие сутки опасную болезнь диагностировали у 8 481 человек.Инфекция поразила жителей 84 регионов страны. Большинство случаев – 2 308 – зарегистрировали в Москве. За ней следует Санкт-Петербург с 276 зараженными. Тройку лидеров замыкает Московская область, где выявили 222 больных.За минувшие сутки вылечились 5 858 человек. Таким образом, всего выздоровели и выписались из больниц 958 257 граждан. Количество жертв коронавируса нового типа выросло на 177 до 20 722, рассказали в оперативном штабе по мониторингу ситуации.29 сентября прошло совещание президента России Владимира Путина с членами правительства. Одной из главных тем обсуждения стала эпидемиологическая обстановка в стране.Материал дополняется.