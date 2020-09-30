Государственной корпорации, которой перешли все долговые обязательства после отзыва лицензии у банка, причинен ущерб на сумму более 300 млн рублей...

«Сотрудниками Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России совместно с ОЭБиПК УВД по ВАО ГУ МВД России по г. Москве выявлена группа, участники которой подозреваются в хищении денежных средств банка путем безвозмездного кредитования третьих лиц.По предварительным данным, бывшие руководители кредитной организации с февраля по декабрь 2015 года, используя свое служебное положение, выдали несколько заведомо невозвратных кредитов подконтрольным им коммерческим фирмам.С целью сокрытия незаконных операций злоумышленники в период с февраля 2015 года по март 2016 года обеспечили видимость обслуживания указанных кредитов путем частичных перечислений денежных средств с расчетных счетов заемщиков на счета банка в качестве погашения процентов по кредитам, а оставшуюся сумму похитили.Государственной корпорации, которой перешли все долговые обязательства после отзыва лицензии у банка, причинен ущерб на сумму более 300 млн рублей.СЧ СУ УМВД по ВАО ГУ МВД России по г. Москве возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 160 Уголовного кодекса Российской Федерации.Экс-руководитель кредитной организации задержан, ему избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.Мероприятия, направленные на установление всех лиц, причастных к совершению преступления, а также возможных дополнительных эпизодов противоправной деятельности, продолжаются», – сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.