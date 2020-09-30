Необходима помощь в поиске Роговцева Савелия, 7 лет, пропавшего в пос. Горки, Камешковский р-н, Владимирская область.
Необходима помощь в поиске Роговцева Савелия, 7 лет, пропавшего в пос. Горки, Камешковский р-н, Владимирская область.
Поисковый отряд "Лиза Алерт" обращается к автомобилистам, которые могли находиться в период 28.09 с 13:00 до 15:00 на дороге Камешково-Волковойно-Горки-Мишнево-Кижаны.
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Напомним, что районе поселка Горицы Камешковского района до сих пор . Утром 28 сентября 7-летний Савелий Роговцев ушёл в школу -этой осенью мальчик пошел в первый класс. Известно, что из школы он возвращался на автобусе вместе со своим другом и за компанию проехал на одну остановку дальше своего дома. После того, как Савелий вышел из автобуса, его никто не видел.