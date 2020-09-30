С первого октября заработные платы бюджетников, работающих в федеральных госучреждениях будут проиндексированы на уровень годовой инфляции

С первого октября заработные платы бюджетников, работающих в федеральных госучреждениях будут проиндексированы на уровень годовой инфляцииИзменения коснуться сотрудников федеральных казенных учрежденийС первого октября заработные платы бюджетников, работающих в федеральных госучреждениях, будут проиндексированы на три процента, то есть на уровень годовой инфляции. Изменения коснутся сотрудников федеральных казенных, бюджетных и автономных учреждений, федеральных государственных органов, у гражданского персонала воинских частей, учреждений и подразделений федеральных органов исполнительной власти, в которых предусмотрена военная и приравненная к ней служба.Индексация коснется зарплат сотрудников учреждений социальной сферы и науки, а также учреждений гидрометеорологической службы, медико-социальной экспертизы, ветеринарных лабораторий, центров гигиены Роспотребнадзора, спасательных центров МЧС России, центров стандартизации, метрологии и испытаний Росстандарта и других организаций, сообщае