Вторая часть дилогии про сотрудников Фонда защиты национальных ценностей Максима Шугалея и Самера Суэйфана была удостоена высоких оценок зрителей и кинокритиков. Большинство отметило актуальный сюжет и отличную игру актеров.

Вторая часть дилогии про сотрудников Фонда защиты национальных ценностей Максима Шугалея и Самера Суэйфана была удостоена высоких оценок зрителей и кинокритиков. Большинство отметило актуальный сюжет и отличную игру актеров.Как отметил один из пользователей ресурса , Кирилл Полухин (сыгравший Шугалея) смог отлично вжиться в драматическую роль, примерив на себя роль пленного социолога: "Видно, что очень старался в роль вжиться, удачно вышел из зоны комфорта. Актер достоин уважения, а фильм внимания".Примечательно, что на этом авторитетном сайте сиквел картины "Шугалей" встал в один ряд с лучшими отечественными и зарубежными фильмами, получив оценку 7.692 балла из 10. К примеру, историческая лента "Адмиралъ" имеет рейтинг 6.981 балла, а "Гагарин. Первый в космосе" зрители оценили в 7.726 балла. На ресурсе боевик также получил высокую оценку – 4.77 балла из 5. Комментаторов поразило, насколько реалистично создатели фильма смогли показать пытки, которым подвергаются социологи в ливийской тюрьме "Митига" – тяжело представить, как россияне до сих пор могут держаться в таких условиях.Тамара из Москвы отметила, что вторая часть дилогии ей почему-то понравилась больше. Несмотря на то, что кино сугубо мужское, она заинтересовалась событиями, происходящими в Ливии, и посмотрела обе части. Однако указала, что фильм достаточно тяжелый: "Кино жесткое, сложное, сугубо "мужское". Про политику, про террористов, да еще и снято по реальным событиям, даже персонажи не вымышленные".Елена из Северной столицы заметила, что история пока не закончена, так как специалисты до сих пор остаются в плену у террористов. При этом она обратила внимание на участие России в этой проблеме. Ведь именно благодаря действиям наших властей о пленных знают во всем мире. Причем Шугалей и Суэйфан, сами того не зная, стали символом противостояния терроризму. На онлайн-кинотеатре пользователи оценили заключительную часть дилогии в 8.3 балла из 10. Посетители ресурса также активно рекомендуют к просмотру "Шугалея-2", отмечая сильный сюжет и игру актеров.